Massa Lubrense. Sabato 23 novembre, al Palazzo Municipale, inserimento gratuito di microchip per i cani

Massa Lubrense. Domani, sabato 23 novembre, dalle ore 09.00 alle 13.00 nella Sala delle Sirene del Palazzo Municipale di piazza Vescovado ci sarà la quarta Giornata del microchip gratuito. La giornata è stata voluta dal consigliere delegato Francesco Cacace ed è organizzata dal Comune in collaborazione con il servizio Veterinario dell’Asl Napoli 3-Sud e dell’Enpa della Penisola Sorrentina (Ente Nazionale per la Protezione degli Animali). I medici veterinari presenti provvederanno ad inserire gratuitamente il microchip agli amici a quattro zampe e l’iniziativa è aperta a tutti i residenti nel territorio di competenza dell’Azienda sanitaria. La microcippatura è un obbligo di legge ed è di grande importanza perché consente di aggiornare l’anagrafe canina ed identificare i cani iscrivendoli nella banca dati regionale. Il microchip viene inserito sottocute nella zona della spalla sinistra con una procedura quasi indolore. Grazie al microchip è possibile identificare il cane mediante un lettore elettronico in dotazione agli operatori servizio Veterinario dell’Asl ed agli agenti della Polizia Municipale. In questo modo, se l’animale dovesse smarrirsi, sarà facile identificarlo e risalire ai proprietari.