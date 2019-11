Massa Lubrense. I ragazzi disabili potranno andare a scuola più facilmente, ripristinato il servizio di trasporto

Massa Lubrense. Le famiglie con figli disabili vivevano da tempo una situazione di estremo disagio per la difficoltà di poter accompagnare i propri ragazzi a scuola presso gli istituti di Sorrento, Meta o Piano di Sorrento ed andarli poi a riprendere alla fine delle lezioni non avendo a disposizione un servizio di trasporto scolastico adeguato. Ma ora è arrivato l’annuncio di Giovanna Staiano, vice sindaco di Massa Lubrense, la quale ha dichiarato: “Finalmente abbiamo risolto un annoso problema riguardante il trasporto dei ragazzi diversamente abili dalle proprie abitazioni presso gli istituti di scuola secondaria superiore. Il servizio in passato è stato svolto dalla Provincia, da qualche anno la competenza è in capo alla Regione, la quale si è limitata a trasferire un contributo finanziario alle diverse famiglie. Un contributo economico forfettario non è risolutivo della problematica in quanto in molti casi i genitori non sono nelle condizioni di poter accompagnare i propri figli a scuola e poi ritornare a prenderli. Riuscire a garantire il trasporto ai ragazzi diversamente abili, che purtroppo abitano lontano dagli istituti scolastici, costituisce un dovere morale prima che istituzionale. Quindi, con fondi comunali uniti al contributo regionale, abbiamo garantito a queste famiglie il giusto sostegno istituendo, nuovamente, il servizio di accompagnamento. Oggi siamo felici di aver restituito un po’ di serenità a queste famiglie e di aver garantito ai ragazzi diversamente abili la piena integrazione e attuazione del diritto allo studio”.