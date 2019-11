Massa Lubrense, quanti disagi per il maltempo! Tante le frane: da Marciano a via Torvillo. Disagi anche a Piano e Sant’Agnello

Quanti disagi per il maltempo in Penisola Sorrentina. La forte pioggia che si sta abbattendo in queste ore ha creato tanti problemi, in particolare alla viabilità. Come dimostra la foto di Lello Acone, a Massa Lubrense, arrivando da Marciano, la strada è interrotta a causa della caduta di alberi dopo lo smottamento del terreno.

Ma non è tutto. Stando alle informazioni che abbiamo ricevuto, diverse sono le zone interessate dalle frane in questa mattina di novembre. La strada, infatti, risulta bloccata anche in via Torvillo, sempre a Massa Lubrense: anche qui il terreno è franato: pare che si tratti di un muro privato che si è crollato in seguito alla pressione del terreno bagnato.

Disagi anche a Picco Sant’Angelo, sempre in direzione Massa Lubrense. Si registrano frane anche a Piano di Sorrento e Sant’Agnello.

Vi terremo continuamente aggiornati.

Vi ricordiamo che la Protezione Civile Regione Campania ha emesso un nuovo avviso di allerta meteo idrogeologica e idraulica di colore “giallo” per lunedì 25 novembre. L’allerta, che interesserà l’intero territorio regionale, è valida dalla mezzanotte fino alle 14,00 di lunedì.