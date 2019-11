Massa Lubrense. Nasce lo sportello per l’imprenditoria e l’orientamento sui bandi e finanziamenti

Massa Lubrense. L’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Lorenzo Balducelli, su iniziativa del consigliere delegato alle Politiche giovanili Marco Mosca, ottiene il raggiungimento di un altro obiettivo programmatico con l’attivazione di un nuovo sportello dedicato a tutti i cittadini ed imprese già attive che, gratuitamente, vogliono ricevere assistenza sull’orientamento tra le opportunità di finanziamento alle imprese o bandi già attivi. Infatti, a seguito dell’avviso pubblico del 19/07/2019 finalizzato alla costituzione di una short list di esperti per lo svolgimento di attività informative, a carattere gratuito, sugli incentivi ai cittadini ed alle imprese, con determina n.1336 del 16/10/2019 si chiude l’iter burocratico del provvedimento elaborato dal responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive Rosario Acone, sancendo così l’attivazione di questo nuovo servizio. “Grazie all’impegno profuso dal responsabile del SUAP Rosario Acone – congiuntamente dichiarano soddisfatti il Sindaco Lorenzo Balducelli ed il consigliere Marco Mosca – al quale va tutto il nostro ringraziamento, siamo finalmente riusciti ad offrire un nuovo servizio gratuito per mettere in contatto le imprese, ed in generale tutti i cittadini di Massa Lubrense che hanno intenzione di cimentarsi in una nuova esperienza imprenditoriale, con le opportunità di finanziamento Regionali o Europee che spesso non vengono colte per mancanza di informazione o preparazione. Pertanto, il nostro ringraziamento si estende anche allo studio di consulenza Petrillo che ha aderito all’iniziativa e che siamo certi possa portare quel bagaglio di conoscenza utile a far cogliere le opportunità in essere, e valorizzando così il tessuto produttivo del nostro territorio”. “L’apertura di uno sportello che promuove le opportunità di finanziamento e partecipazione a bandi rappresenta una grande opportunità per Massa Lubrense e per tutta la sua realtà produttiva – commenta soddisfatta il Vice Sindaco Giovanna Staiano che ha contributo attivamente all’iniziativa – Non possiamo più perdere tempo, l’accesso a fondi agevolati erogati periodicamente da Regione, Governo centrale e dall’Europa rappresenta un grande opportunità da cogliere, un’occasione per poter realizzare progetti pubblici e privati virtuosi con una ricaduta sul territorio non solo dal punto di vista economico ma anche sociale e occupazionale”. “Con l’attivazione del servizio di consulenza a supporto dell’orientamento ai finanziamenti e bandi raggiungiamo finalmente uno degli obiettivi a cui tenevo in particolar modo in quanto – conclude il delegato alle politiche giovanili Marco Mosca – parlando costantemente con i tanti giovani (e non) mi rendo conto che c’è tanta voglia di fare, di intraprendere, ma spesso manca quel quid necessario a cogliere le varie opportunità che a livello sovracomunale vengono offerte. Andando nel concreto, già giovedì 14 Novembre alle ore 18 nella casa Comunale avremo il primo incontro con lo studio di consulenza Petrillo, aperto a tutti i cittadini interessati, per spiegare bene le finalità del servizio offerto tra cui possiamo anticipare: apertura mensile dello sportello nella sede di Informagiovani, newsletter sui bandi da veicolare tramite i canali social istituzionali (Sito web, Twitter, pagina FB del Comune ed Informagiovani), organizzazione di una serie di incontri puntuali su misure attive dedicate a determinate categorie produttive. Già durante l’incontro si darà una panoramica generale sui finanziamenti agevolati in Italia e nella Regione Campania ed in particolare su alcune misure giovanili e femminili quali: “Resto al Sud” e “Nuove Imprese a tasso zero”, ed altre relative al "Piano nazionale Impresa 4.0". Questo è quanto siamo riusciti a mettere in piedi raccogliendo nei fatti le esigenze che ci hanno manifestato i nostri cittadini”.