Massa Lubrense, maltempo: a Nerano la spiaggia è irriconoscibile dopo la mareggiata. Le immagini incredibili

Sono davvero incredibili le immagini che arrivano da Massa Lubrense. Il maltempo che si è abbattuto negli scorsi giorni sulla nostra Regione non ha risparmiato, come abbiamo visto, la Penisola Sorrentina: diversi sono stati i danni provocati dal forte vento e dalle piogge in diversi Comuni sorrentini.

Le immagini raccolte da Biagio Cioffi sono davvero impressionanti. A Nerano, come potete ben vedere, la spiaggia è stata letteralmente sommersa dall’acqua, cambiando difatti la propria fisionomia: diverse abitazioni sono state persino danneggiate in maniera rilevante. Lo stabilimento La Perla è praticamente irriconoscibile.

A Marina del Cantone, lato spiaggia dei Tedeschi, stessa situazione.

Ricordiamo che la Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo valevole a partire dalle 10 di questa mattina e fino alle 10 di mercoledì, con criticità idrogeologica per temporali di colore Giallo in particolare su Napoli e l’intera fascia costiera dalla piana campana fino al Cilento. Si prevedono, infatti, sulle zone 1 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 3 (Penisola Sorrentino-Amalfinata, Monti di Sarno, Monti Picentini), 5 (Tusciano e Alto Sele), 6 (Alto Cilento, Piana del Sele), 8 (Basso Cilento) “Precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, puntualmente anche di moderata intensi. Possibili raffiche nei temporali”.