Da ieri, giovedì 14 novembre, Positanonews sta seguendo costantemente i tre incontri di Booksophia, ovvero il primo festival italiano della classicità. I riflettori vertono per il terzo anno consecutivo sulla manifestazione tenacemente voluta e amorevolmente organizzata dall’Archeoclub Lubrense, che l’ha “creata” dal nulla, con il supporto dell’amministrazione comunale. Ora ci credono sempre più persone, non solo i primi “visionari”: si è creata, insomma, quell’aria che rende possibili perfino i miracoli e BookSophia è un “miracolo”.

Il progetto è ambizioso ma possibile: fare cultura e comunicarla ai giovani con semplicità, senza filtri né barriere. La conferma l’avremo nella giornata inaugurale del Festival ospitando il “Movimento Agende Rosse” di Salvatore Borsellino: che forse più e meglio di tutti esprime il senso di BookSophia. Il valore della “testimonianza”, del ricordo: un modo per rendere omaggio a quegli uomini che non hanno mai piegato la testa, che hanno lottato a viso aperto contro le mafie.

Il Festival organizza in 3 giorni: Lectio Magistralis condotte da professori universitari, incontri con autori e personalità del mondo della cultura, laboratori didattici pensati per i ragazzi del primo ciclo di studi, mostre, performance artistiche, rappresentazioni di teatro classico, spazi liberi di confronto (Open Space), escursioni didattiche.

