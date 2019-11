Massa Lubrense. Giovedì 14 novembre al Comune primo incontro sui bandi di finanziamento pubblico

Giovedì 14 Novembre, alle ore 18.00, presso il Comune di Massa Lubrense, l’avvocato Alessandra Petrillo terrà il primo incontro divulgativo sulle opportunità fornite dai bandi di finanziamento pubblico attualmente disponibili. L’incontro rientra nelle attività dello “Sportello per l’imprenditoria”, creato dal Comune di Massa Lubrense in seguito all’avviso pubblico del 19/07/2019 finalizzato alla costituzione di una short list di esperti per lo svolgimento di attività informative, a carattere gratuito, sugli incentivi pubblici per cittadini ed imprese. Durante l’incontro lo Studio Petrillo, come partner operativo inserito nella short-list, illustrerà innanzitutto le modalità operative dello sportello: incontri mensili nella sede dell’Informagiovani di Massa Lubrense, newsletter sui nuovi incentivi veicolata tramite i canali social istituzionali (sito web, pagine Facebook del Comune ed Informagiovani), workshop su misure puntuali dedicate a determinate categorie produttive. Successivamente verrà fornita una panoramica generale sui finanziamenti agevolati in Italia e nella Regione Campania e ci si soffermerà, in particolare, su alcune misure per l’imprenditoria giovanile e femminile (“Resto al Sud” e “Nuove Imprese a tasso zero”) e su alcune azioni previste nel “Piano nazionale Impresa 4.0”.