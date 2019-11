Massa Lubrense: “Così è morto il piccolo Giuseppe”, il racconto shock del medico legale

Massa Lubrense. E’ veramente scioccante il racconto del medico legale Nicola Balzano. Quello che risulta essere attualmente teste dell’accusa al processo sulla morte del piccolo Giuseppe Dorice, ucciso a Cardito il 27 gennaio scorso, ha parlato al Tribunale di Napoli durante il processo che vede imputati il patrigno del piccolo, Tony Essobti Badre e la madre, Valentina Casa.

Come riportano i colleghi di Metropolis, il medico ha parlato di “violenza brutale”. Il piccolo sarebbe stato “afferrato al collo in un tentativo di strozzamento, picchiato violentemente e ripetutamente sulla testa finché non è riuscito più a difendersi in una condizione incompatibile con la vita”.

Giuseppe, sempre stando alle parole di Balzano, avrebbe anche cercato di difendersi: i traumi subiti hanno determinato l’interruzione delle fibre nervose del cervello.

Badre oltre alla morte e le percosse subite dal piccolo Giuseppe, dovrà rispondere anche dell’accusa per il tentato omicidio della sorellina, oltre che dei maltrattamenti nei confronti dei bambini e dell’altra figlia della compagna. Valentina Casa, la madre dei due bimbi è accusata invece di comportamento omissivo, ed anche lei è stata destinataria di una misura cautelare come il compagno.

Valentina Casa non aveva mai denunciato le violenze perpetrate nei confronti dei piccoli da parte del compagno Tony Essoubti Badre, che aveva picchiato i bambini anche in diverse altre occasioni. Il 27 gennaio, quando Giuseppe giaceva mezzo morto dopo una raffica di calci, pugni e bastone, non aveva chiamato i soccorsi. L’ambulanza era arrivata diverse ore dopo, allertata da un parente di Badre che era andato nella casa di via Marconi dove viveva la famiglia e aveva trovato i due bambini massacrati. Il 16 e il 30 ottobre sono le prossime date del processo, poi si procederà ogni mercoledì, in attesa della sentenza prevista per la primavera del prossimo anno.