Massa Lubrense. E’ aria di Natale: i progetti delle luminarie 2019 finanziati dalla Camera di Commercio

Si comincia a respirare aria natalizia anche in quel di Massa Lubrense, con la Camera di Commercio che ha accolto la richiesta del comune riguardo il finanziamento per l’installazione delle luminarie natalizie.

E’ stata pienamente accolta – dichiara soddisfatta l’assessore al turismo Giovanna Staiano – la richiesta di finanziamento formulata dal Comune di Massa Lubrense alla Camera di commercio per l’installazione di luminarie per le prossime festività Natalizie; quest’anno già da qualche giorno abbiamo pubblicato il bando di gara per luminarie che si accenderanno il 7 dicembre sera come oramai da consuetudine con una cerimonia semplice ma simbolica, abbiamo previsto luci in tutte le frazioni e due grandi alberi nel centro di S.Agata e Massa, abbiamo preferito aumentare l’illuminazione degli alberi e delle vegetazioni già presenti in natura; grazie al finanziamento di € 25.000 riconosciutoci dalla Camera di Commercio, andremo a realizzare un ulteriore progetto elaborato dal responsabile dell’ufficio attività produttive Rosario Acone, con il quale andremo a potenziare le luminarienelle zone ad alta densità commerciale, andremo, altresì, ad illuminare le facciate di alcune chiese con fari architetturali. Un doveroso ringraziamento va rivolto al presidente della Camera di Commercio, Ciro Fiola, che con l’istituzione di questo bando ha mostrato attenzione alla attività commerciale del territorio. Colgo l’occasione per comunicare che nei prossimi giorni sarà anche selezionata la ditta che dovrà occuparsi dei lavori al parco di via Reola, i tempi sono stati lunghi per la burocrazia che notoriamente assilla le Pubbliche Amministrazioni, a breve però apriremo il cantiere e i cittadini potranno finalmente comprendere concretamente in che modo sono stati investiti i soldi delle luminarie a cui hanno, con grande generosità, rinunziato l’anno passato.