Massa Lubrense. Ad un mese dalla scomparsa ricordiamo Raffaele Mellino, detto Fiuccio, una delle ultime leggende della Marina del Cantone

Ad un mese dalla scomparsa di Raffaele Mellino, detto Fiuccio, lo ricordiamo: uno degli ultimi pescatori, se non il più vecchio, di Nerano. Fiuccio nacque nel 1926, a Marina del Cantone, nella casa a fianco alla Chiesa di Sant’Antonio. Una vita, la sua, vissuta in mare, da piccolo insieme al papà ed ai fratelli lavorava come pescatore. Crescendo, negli anni ‘60 comprò la sua prima barca per continuare questo mestiere. Fu uno dei primi nel Compartimento di Castellammare di Stabia ad avere la patente nautica, titolo utile qualche anno dopo per garantirgli un lavoro come comandante su barche di un certo calibro.

Fiuccio era sposato con Anna Fusillo, detta Nettella, unione durata ben 67 anni e dalla quale nacquero quattro figli, tre dei quali hanno ereditato la passione per il mare ed il lavoro come comandanti.

Negli anni ’70 è stato presidente dei pescatori del comune di Massa Lubrense e premiato poi negli ultimi anni dalla Lega Navale Italiana come marinaio più anziano della zona, elogiandone le sue doti marinaresche.

Negli anni ’90 Fiuccio va in pensione, assaporando questo riposo nella sua casa immersa nel verde di Nerano. La sua passione lo porta però sempre in mare, a pescare (stavolta per passione e non per lavoro) finché il suo fisico lo ha permesso. Passa gli ultimi anni della sua vita con sua moglie Nettella.

Ci ha lasciati un mese fa, esattamente il 25 Ottobre 2019, all’età di 93 anni, stretto nell’abbraccio della sua famiglia e di tutto il paese, al quale mancherà una pietra miliare, una parte di storia da raccontare e tramandare alle nuove generazioni.