Il Massa Lubrense fa 7 su 7, ma che sofferenza nel secondo tempo

Massa Lubrense Calcio-Santa Maria Assunta 2-1 e sono 7 su 7 nella peggior partita del campionato.

Il Massa Lubrense trova una vittoria che vale doppio, a dimostrazione che partite facili non ci sono.

Sulla Carta sembrava una partita semplice, ma chi ha visto la partita c’è stata tanta sofferenza nella ripresa.

Il primo tempo si è chiuso sul 2-0 per il Massa Lubrense con rete di Giuseppe Marino al 30′ e Ciro Vacca al 42′.

Il secondo tempo, un po’ per il vento contrario, un po’ per qualche occasione non sfruttata, è stato pieno di sofferenza, dopo il gol del 2-1 al 70′ del Santa Maria Assunta, squadra mai doma, che si è giocata la partita a viso aperto.

Gli ultimi 20 minuti ha visto il fortino del Massa Lubrense tenere ai continui attacchi della squadra avversaria. Dopo 4 minuti di ricepurrecupero è esplosa la gioia per i sostenitori di casa per la 7 vittoria consecutiva.

Nerazzurri a punteggio pieno a 21 punti. Il sogno continua.