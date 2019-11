Martedì 26 novembre, dalle 09.00 alle 12.00, chiusura della Strada Provinciale 1 Tramonti-Ravello per lavori

Progetto sperimentale finalizzato agli interventi urgenti di apertura del transito in modo controllato lungo la SP1 e alla progettazione delle azioni di messa in sicurezza dei valloni in frana nel Comune di Tramonti (Sa). Martedì 26 novembre 2019, dalle ore 09.00 alle 12.00, chiusura della Strada Provinciale 1 Tramonti (val. Chiunzi) – Ravello dal Km 6+650 al km 7+400 per permettere l’esecuzione dei lavori