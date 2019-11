Maratona Sorrento-Positano, maltempo: cancellata Ultramarathon. Evento non arriverà a Positano

Non arriverà a Positano la storica maratona Sorrento-Positano. A comunicarlo sono gli organizzatori dell’evento, i quali hanno confermato come l’Ultramarathon 54 km che doveva partire il primo dicembre prossimo è stata annullata. Le motivazioni risiedono nel maltempo che si è abbattuto in questi giorni che ha portato episodi franosi e caduta di massi. La gara Panoramica di 27 Km si correrà regolarmente con partenza da Sorrento il 1 dicembre alle ore 9. Per ulteriori dettagli potete scrivere a ultra@napolirunning.com. Difatti, quindi, non arriverà a Positano.

L’evento, ricordiamo, è stato presentato ieri mattina. Alla conferenza stampa, ospitata a Marina Piccola all’Acqua e sale, è intervenuto Carlo Capalbo, fondatore di Napoli running, che ha curato l’organizzazione della manifestazione, articolata con un fitto cartellone di iniziative collaterali, a partire da venerdì sera. Presenti il vice sindaco Massa Lubrense, Giovanna Staiano, con l’assessore allo Sport, Sergio Fiorentino. L’edizione 2019 della corsa sarà limitata al passaggio a Sant’Agata sui due golfi, tra il Nastro Verde e il Nastro Azzurro.

Il percorso allestito dall’organizzatore Asd Napoli Running per la gara Panoramica da 27 chilometri, distanza ideale per chi magari non è mai andato oltre alla mezza maratona (21,097km), prevede il via domenica alle ore 9 da Corso Italia-Piazza Angelina Lauro, Sorrento. I primi 5 km proseguiranno lungo via Capo e poi lungo Via Nastro Verde con passaggio presumibile tra le 9.20-9.45. Da via Nastro Verde si sale verso Sant’Agata ai due Golfi, la parte più dura del percorso, dove è fissato il passaggio dei 10 km (orario previsto 9.35-10:20). Dal 10°km in poi inizia la discesa lungo Via Nastro D’oro (all’altezza del 15°km) e Via IV Novembre (circa il 20°km). Al km 21,097 c’è il Gran Premio Nastro Verde. A questo punto la strada verso Sorrento continua attraverso Via Partenope e poi nuovamente Via Capo. L’arrivo a Sorrento, passando per l’iconica piazza Tasso con l’albero di Natale e i mercatini, è previsto tra le 10.30 e le 12.45.