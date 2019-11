Maltempo, Tramonti: a Pucara si distacca grosso masso. Tutto tranquillo per ora a Ravello

Continua a tenere banco la situazione maltempo in Campania. Particolare attenzione alla Costiera Amalfitana e alla Penisola Sorrentina. Grande lavoro, va sottolineato, da parte della Pubblica Assistenza Colibrì, associazione di volontariato che si occupa di protezione civile e supporto alle persone svantaggiate.

I volontari sono attivi da questa notte sul territorio: la pioggia è incessante ma, al momento, non si registrano eventi significativi. A Pucara, le opere di contenimento hanno retto il distacco di un grosso masso; tutto tranquillo in località “passo” tra Tramonti e Ravello.

Vi ricordiamo che la Protezione Civile Regione Campania ha emesso un nuovo avviso di allerta meteo idrogeologica e idraulica di colore “arancione” per lunedì 25 novembre. L’allerta, che interesserà l’intero territorio regionale, è valida dalla mezzanotte fino alle 14,00 di lunedì.

Stando alle previsioni del tempo, nel pomeriggio di oggi, i venti cesseranno, ma non le piogge che continueranno a riversarsi copiosamente su tutta la Regione, in alcune zone anche molto intense. Anche lunedì 25 novembre la situazione sarà negativa, con forti piogge e soprattutto violenti temporali improvvisi, che si abbatteranno a macchia di leopardo in tutta la regione