Maltempo, situazione ancora d’emergenza tra Sant’Agnello e Piano di Sorrento: grazie a chi è a lavoro

Ancora situazione d’emergenza tra Sant’Agnello e Piano di Sorrento. Il maltempo che si è abbattuto sulla Regione Campania questa notte ha procurato tanti danni e la Penisola Sorrentina e la Costiera Amalfitana sono state colpite in maniera rilevante. Per fortuna, almeno per ora, non si registrano feriti. Tantissimi gli alberi caduti a causa del fortissimo vento che, ricordiamo, pare abbia raggiunto anche i 70 km/h.

Quello che possiamo fare è sicuramente un encomio agli uomini che sono attualmente sul campo, al lavoro per riparare i danni causati e mettere in sicurezza le strade. Un grande grazie alla Protezione Civile di Piano di Sorrento, a Giuseppe Coppola e Pasquale D’Esposito, sempre presenti. Un grazie anche al grande giardiniere di Sant’Agnello Giovanni Ferraro, sempre sul campo in questi casi.

Ricordiamo che la Giunta regionale, dopo la seduta di ieri, ha dato mandato al governatore campano Vincenzo De Luca di inoltrare la dichiarazione dello stato di emergenza, che sarà fatta pervenire al Consiglio dei Ministri attraverso il Dipartimento di Protezione Civile. Il motivo è connesso proprio ai fenomeni e ai relativi disagi causati dal maltempo che si è abbattuto sulla Campania a partire dallo scorso 3 novembre.