Maltempo-Sant’Agnello, il sindaco Sagristani: “Senza alberi non c’è futuro”

Il maltempo che si è abbattuto sulla Penisola Sorrentina non ha risparmiato neanche il Comune di Sant’Agnello. Come già riportato dalla nostra redazione, diversi alberi sono caduti ed è stato necessario l’intervento di volontari e non solo. Il primo cittadino Piergiorgio Sagristani ha voluto ringraziare chi ha aiutato nell’emergenza e ha espresso una sua opinione circa la situazione.

“Gli eventi atmosferici di ieri con il fortissimo vento hanno determinato numerosi danni nella nostra Sant’Agnello soprattutto con alberi che sono caduti ed altri che abbiamo dovuto rimuovere per proteggere la pubblica incolumità !! Per questo è per il lavoro di tutta la notte ringrazio soprattutto il nostro bravissimo e instancabile giardiniere Giovanni Ferraro, il comando vigili urbani, la protezione civile e i miei amministratori !!!Reputo senza senso la disputa fra chi sostiene che per la sicurezza bisogna abbattere tutti gli alberi e chi invece ritiene che non bisogna toccare nulla.

E’ indubbio che queste tempeste quasi tropicali sono dovute al mutamento del clima dovuto sicuramente al inquinamento atmosferico e alla deforestazione per cui è bene trovare un giusto equilibrio controllando tutte le piante e rimuovendo quelle che per vecchiaia o altro sono pericolose…ma allo stesso tempo sostituendole con altre giovani e facendo di tutto per incrementare di molto il patrimonio arboreo delle nostre città !! Senza alberi non abbiamo futuro!”.