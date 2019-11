Il forte maltempo che in queste ore si sta abbattendo su tutta la penisola sorrentina sta provocando notevoli disagi e diversi danni. In molte zone le forti raffiche di vento hanno provocato l’abbattimento di alberi sulla sede stradale e sui marciapiedi. Al momento non si segnalano danni a persone ma le previsioni meteo non evidenziano miglioramenti per tutta la giornata. Invitiamo, quindi, alla massima prudenza e ad evitare di sostare sotto alberi o strutture a rischio caduta, come pali della luce, cartellonistica stradale ed impalcature.

di 10 Galleria fotografica Alberi caduti in penisola sorrentina