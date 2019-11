Nuova allerta meteo in Campania. L’avviso è stato emanato poco fa. L’allerta è valida dalle ore 18 di oggi mercoledì 27 novembre alle 8 di domani giovedì 28 novembre. Lo ha disposto la Protezione Civile che ha emesso un bollettino di allerta idrogeologica e idraulica classificato con criticità di colore “giallo”. L’allerta interessa la zona 1 (Napoli, Isole, Area Vesuviana, Piana Campana), zona 2 (Alto Volturno e Matese) e zona 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti Picentini, Monti di Sarno). Sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o isolato temporale.

Venerdì scorso si è tenuto un incontro tra Comuni aderenti all’Anci in Campania e Protezione Civile regionale in cui si è deciso di dare priorità alle informazioni alla cittadinanza sulle condizioni meteo, per evitare allarmismi e soprattutto fake news, in particolare per ciò che concerne la chiusura delle scuole.

Quello che possiamo dire è che trattandosi di allerta di colore giallo, ovvero primo livello, difficilmente i Comuni decideranno la chiusura degli istituti scolastici. Nei giorni scorsi tanti comuni delle provincie della Campania, Avellino, Benevento, Napoli, Salerno, Caserta, sono stati costretti alla conta dei danni e alla verifica della staticità degli edifici a causa del maltempo e del dissesto idrogeologico che spesso mette a rischio strutture pubbliche che in teoria dovrebbero essere invece più sicure delle altre.