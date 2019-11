Maltempo: le pazzesche immagini del porto di Amalfi dopo la mareggiata

Sono davvero sconvolgenti le immagini del porto di Amalfi dopo la mareggiata che nella giornata di ieri ha colpito parte della Costiera Amalfitana.

Come avevamo riportato ieri, la strada nei pressi del porto è stata ostaggio delle onde, giungendo fino al garage della Sita: fortunatamente c’erano pochi veicoli e per ora non si registrano feriti. La situazione maltempo aveva spinto il sindaco Daniele Milano a ordinare per la giornata di oggi la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado e posto il divieto di accesso e sosta alla strada per il Porto. Le Aquile Costa d’Amalfi sconsigliano ai curiosi di avvicinarsi alla riva, data la violenza del fenomeno.

Non solo ad Amalfi. Le scuole sono state chiuse in gran parte dei Comuni della Divina e della Penisola Sorrentina: da Amalfi a Cetara, da Vico Equense a Sorrento. Tante le scuole della provincia di Salerno che chiuse, così come la maggior parte di quelle dei Comuni vesuviani. Anche nel capoluogo di Regione, Napoli, stesso provvedimento.

Per fortuna non parliamo di danni gravissimi, ma comunque consistenti. Le foto di Alberto Alfieri parlano da sole.

C’è chi ha commentato: “Di certo non mancano le energie, agli amalfitani, per ricondizionare il tutto ed eventualmente migliorare il modo di contrastare questi eventi meteorologici che ormai, sempre più spesso si presentano in costiera… Dai, rimboccatevi le maniche e ripristinate tutto che tra poco tornerà l’estate”.

Il sindaco Daniele Milano si è così espresso: “I danni della mareggiata sono ingenti ed ora siamo a lavoro per restituire la normalità nel più breve tempo possibile. Ci rialzeremo anche questa volta, forza Amalfi!”.