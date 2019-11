Maltempo, disagi Eav: interrotte le linee vesuviane per Poggiomarino e Sarno

Disagi anche per i viaggiatori delle linee vesuviane, a causa del maltempo di oggi. L’Eav infatti comunica che a causa di un allagamento presso l’impianto di Scafati, la tratta Pompei-Poggiomarino è momentaneamente interrotta:

i treni in partenza da Napoli per Poggiomarino limiteranno a Pompei.

Ulteriori interruzioni sono avvenute sulla linea della Circumvesuviana Napoli-Sarno, a causa di un albero caduto sulla linea aerea tra le stazioni di Ottaviano a Poggiomarino. I treni da Napoli per Sarno limiteranno ad Ottaviano. Mentre quelli in partenza da Sarno, limiteranno a San Giuseppe Vesuviano.