Ancora maltempo in Campania e ancora disagi in diversi Comuni. La Costiera Amalfitana non è stata esente da disagi, come già nei giorni sco

Da questa mattina i temporali ed il mare agitato sono gli unici protagonisti di questa domenica di metà novembre che sta costringendo a casa tantissime persone.

Da Positano da questa mattina stiamo registrando vari problemi di allagamento alle scale dal Boscariello al Fornillo arriva un video davvero impressionante sul maltempo. La famosa Scalinatella che sbuca sin dietro la spiaggia, protagonista di una celebre canzone napoletana e tanto ammirata dai turisti, è diventata una vera e propria cascata d’acqua a causa delle intense pioggie.

Da via Scalinatella l’acqua scende con forza fino alla spiaggia, creando, come si vede dal video di Giuseppe Buonocore e postato sulla pagina Facebook “Radioemergency Terra delle Sirene” una vera e propria cascata.

Ma ci si chiede quando verranno fatte le acque bianche in tutte le scale della cittadina della costa d’ Amalfi ?