Maltempo in Campania, mareggiata a Positano, Amalfi e Sorrento. Napoli scuole chiuse. AGGIORNAMENTI ogni ora su Positanonews, in particolare per la Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina problemi per la viabilità sulla S.S. 163 e sulla Ravello – Tramonti, Atrani allerta per il Dragone, oltre alle strade di Vico Equense .

La Protezione civile della Regione Campania aveva emanato un avviso di allerta meteo per vento forte, mare agitato e temporali sull’intero territorio regionale fino a oggi è così. Questa mattina mare mosso, collegamenti interrotti da Sorrento a Capri, interdetto il molo di Positano e la Praia a Praiano. Difficoltà nella viabilità a Castellammare di Stabia . Il Comune di Napoli ha annunciato che le scuole, i parchi e i cimiteri resteranno chiusi oggi martedì 12 novembre. “Venti forti di scirocco con raffiche forti o molto forti. Mare da agitato a molto agitato soprattutto al largo e lungo le coste esposte. Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o isolato temporale, puntualmente di moderata intensità”. La Protezione civile segnala la necessità di monitorare le strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso che potrebbero determinare problemi e danni, ad esempio, al verde pubblico, ai pali della luce, alla cartellonistica stradale.

