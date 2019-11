Maltempo. Ancora danni in Penisola: galleria di Pozzano allagata. Si circola regolarmente

Questo week end è oggetto di grande caos per via dei notevoli temporali che ancora adesso si stanno riversando sul nostro territorio. Purtroppo le forti piogge provocano sempre non pochi problemi soprattutto per quanto concerne le gallerie, in questo caso la Strada statale 145, Galleria Santa Maria di Pozzano.

La galleria di Pozzano, infatti, stando a quanto segnalato dai lettori questa mattina alle ore 7:00, sembra essere allagata con uno dei tombini delle fognature rialzato ed altamente rischioso per la circolazione dei veicoli. La galleria è transitabile, ma auspichiamo in una monitorazione da parte delle autorità affinché tutti i guidatori possano circolare nella massima sicurezza.