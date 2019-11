Interrotti i collegamenti via mare da Capri a Sorrento e tombini allagati in Penisola sorrentina, condizioni meteo avverso vi invitiamo a fare attenzione. Per tutta la mattina isolata la perla della Campania, nel pomeriggio si spera in qualche collegamento.

Il collegamento con le isole, in particolar modo Capri, è stato sospeso a partire dalla nave lenta, che potrebbe tornare disponibile soltanto dalle ore 11:00. Le corse delle navi veloci, invece, sono state sospese fino alle 12:00, quando si verificherà se potrà riprendere il normale servizio. Tutti i mezzi veloci per Napoli, Sorrento e Capri, sono stati cancellati. Le navi in direzione Capri – Sorrento sono da verificare per le corse delle 13:45 e delle 18:45. Mentre sono da verificare anche le corse Sorrento – Capri delle 14:40 e 19:25.