Maiori, sul progetto politico “Tutta n’ata storia” è già polemica: non si conoscono nomi e facce

Il dibattito politico a Maiori si fa caldo, ancora prima di conoscere le proposte per le prossime elezioni amministrative. Sui social infatti c’è stata una polemica riguardo il progetto politico “Tutta n’ata storia”, che ha rotto gli indugi nella scena politica maiorese. Nel corso di una discussione sulla pagina Facebook, ideata con lo scopo di raccogliere proposte e critiche per dar vita ad un programma, un utente ha chiesto chi ci fosse dietro a tale progetto.

“Non si conoscono i nomi e le facce di chi ha rotto il ghiaccio della prossima campagna elettorale”, ha scritto l’utente, affermando di essere stato bannato dalla pagina. Gli admin sono stati infatti accusati di non volerci mettere la faccia in questo progetto, replicando a tono che attualmente non c’è l’intenzione di focalizzare l’attenzione sulla costruzione di una lista per attrarre voti, ma piuttosto fare una campagna di ascolto per lavorare sui contenuti.

Gli ideatori di questo progetto politico, lanciato sui social settimana scorsa, non vogliono arenarsi in sterili polemiche, ma discutere di proposte concrete. Infatti dopo raccolto adesioni e commenti sui temi più caldi come la scuola, i rifiuti e la pulizia del paese, il turismo, i servizi, il sociale, lo sport e altre questioni, da oggi si è iniziato ad affrontare gli argomenti più importanti, partendo proprio dalla scuola: quello degli edifici scolastici ha interessato fortemente la comunità di Maiori negli ultimi mesi.

“Secondo le attuali intenzioni politiche in Via De Jusola dovrà essere realizzato il nuovo polo scolastico. I bambini ed i ragazzi sono quindi momentaneamente ospitati nell’edificio di Via Capitolo nel quale sono stati fatti (e altri ne seguiranno) molti lavori di “adattamento” per raccogliere l’intera popolazione scolastica. Cosa pensi della situazione attuale? Si poteva gestire in altro modo? Cosa proporresti in concreto per risolvere questa annosa vicenda?”, questo è il post pubblicato oggi sulla pagina e non mancati i commenti.