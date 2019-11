Maiori, scuola via Capitolo cantiere permanente. Il consigliere Fiorillo: “ennesimi lavori improvvisati”

Il plesso scolastico di via Capitolo, a Maiori, a meno di due mesi dall’inizio delle attività didattiche, sta facendo discutere per i numerosi disagi vissuti quotidianamente dagli alunni, e denunciati dai genitori sui social. Come reclamato dal comitato dei genitori prima dell’inizio dell’anno scolastico, la problematica maggiore sembra essere quella della vivibilità e il benessere degli ambienti scolastici. Nei giorni scorsi abbiamo mostrato il video denuncia di un genitore, con una classe ricavata da un piano interrato, ma l’edificio sembra divenuto ormai un cantiere permanente, dove i bambini sono a stretto contatto con il materiale edile. Dopo lo smontaggio delle strutture destinate ad ospitare la mensa, proseguono ancora i lavori.

A segnalare questa situazione è il consigliere Valentino Fiorillo, che riprende un post su Facebook di una madre preoccupata, che con delle foto segnala lavori in prossimità degli ambienti utilizzati dagli alunni per fare sport: il cantiere non sarebbe sicuro e addirittura i locali scolastici sono utilizzati da associazioni sportive negli orari pomeridiani. “Ormai è rimasta solo la consueta arroganza – afferma Fiorillo – Vista la situazione “tesa” sarebbero necessarie almeno le massime accortezze. Invece la strafottenza la fa da padrone. Queste sono legittime preoccupazioni di un genitore, ma qualcuno di questi riesce ad uscire dal bunker e venirsi a fare un giro per seguire gli ennesimi lavori improvvisati?”