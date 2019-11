Maiori, il quadro della “Madonna della Tenerezza” ritornerà in convento

Eccezionale operazione dei Carabinieri del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale in collaborazione con i colleghi di Amalfi, che sono intervenuti per riportare al proprio posto il quadro “Madonna della Tenerezza” sottratto cinque anni fa al Convento di Minori. Ora la comunità francescana è fiera di annunciare l’imminente ritorno della splendida opera, in cui Maria è rappresentata a mezzo busto e porta il Bambino in braccio con i visi dei due protagonisti che si stringono in uno slancio affettuoso di dolce intimità. Il quadro è pronto a tornare in convento il prossimo sabato 16 novembre alle ore 18:00 al termine della Messa.