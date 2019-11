Maiori, potature alberi. Fiorillo “Fanno uno scempio e se ne vantano pure!”

Maiori, Costiera amalfitana. La potatura di alberi piazzata con orgoglio dall’amministrazione Capone che, come Positano e Amalfi, l’anno prossimo andrà al voto, ha fatto scattare le ire del consigliere di minoranza Valentino Fiorillo

HANNO ANCHE IL CORAGGIO DI VANTARSI DI QUESTO ENNESIMO SCEMPIO..!!!

Dal primo giorno questa amministrazione ha mostrato la propria arroganza anche verso il verde pubblico e, nonostante le rimostranze e le figuracce rimediate, vogliono continuare ad umiliare anche i nostri silenti amici fino alla fine del loro mandato.

Nelle foto si tratta di tamarix gallica che già per loro natura mal sopportano le potature. Figuriamoci queste oscene capitozzature.

Non è stata lasciata nessuna gemma di tiro e ignorata la tecnica del “ritorno” o “a tutta cima”.

Oltretutto le alberature sono ubicate in un posto ove non arrecano nessun problema alle abitazioni. È inaccettabile che le potature si facciano a richiesta e con una vandalizzazione dell’albero. Tale modo di fare arreca solo danni e la morte anticipata delle piante, oltre che far lievitare i costi di gestione e gli oneri per impiantare, prima, nuove alberature. Sono segnali di un modo incivile di trattare gli alberi. Se si facesse così con i limoni, bisognerebbe rassegnarsi a non raccogliere nulla.

MA QUESTE COSE LE ABBIAMO DETTE 1000 VOLTE.

Per quanto mi riguarda è l’ennesimo gesto vergognoso e riprovevole che lede l’immagine del paese