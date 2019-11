Maiori, parte asta immobiliare per tre immobili di via S. Caterina: ecco le info

Il Comune di Maiori ha appena reso noto che è partita la vendita all’asta di tre immobili siti in via S. Caterina.

Come si legge nel bando, per partecipare all’asta ogni concorrente deve far pervenire improrogabilmente al Comune di Maiori Ufficio protocollo, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 20 dicembre 2019 con le seguenti modalità:

a) Presentazione in busta chiusa direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Maiori;

b) Spedizione a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. con avviso di ricevimento;

un plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura indicante il mittente e la dicitura: Comune di Maiori Ufficio Patrimonio – Corso Reginna, 71 – 84010 Maiori (SA) “Partecipazione Asta Pubblica del 23.12.2019 Alienazione Immobili Proprietà Comunale siti in Via Santa Caterina 4.

Il primo immobile, è costituito da a) – appartamento sito al Fabbricato A – Scala A – I° piano superiore al livello rialzato corrispondente al piano terra, censito al N.C.E.U. al F. 7. P.lla 898 sub. 7 – superficie mq. 60,00 (determinata tramite strumenti applicativi informatici in uso all’Agenzia del Territorio); b) – cantinola di pertinenza, censita al foglio 7, p.lla n. 898 sub 38 – superficie mq. 13,80 (prezzo base d’asta 155 mila euro).

Un altro immobile è costituito a da a) – appartamento mansardato sito al Fabbricato B – Scala C – piano III – Int. 8, censito al N.C.E.U. al F. 7. P.lla 888 sub. 17 – superficie mq. 54,00 (determinata tramite strumenti applicativi informatici in uso all’Agenzia del Territorio) (prezzo a base d’asta 125 mila euro).

Il terzo, invece, è costituito da a) – appartamento mansardato sito al Fabbricato B – Scala D piano III

Int. 11, censito al N.C.E.U. al F. 7. P.lla 888 sub. 20 – superficie mq. 56,00 (determinata tramite strumenti applicativi informatici in uso all’Agenzia del Territorio) (prezzo a base d’asta 129 mila euro).