Maiori, mensa scolastica: lunedì 18 novembre parte il servizio di refezione

Finalmente buone notizie per le famiglie e gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Roberto Rossellini” di Maiori. Lunedì 18 novembre partirà il servizio della mensa scolastica. L’auditorium di via Capitolo sarà utilizzato per il servizio di refezione, mentre in via temporanea, i locali adibiti a cucina saranno situati nel plesso di via De Jusola. Nessun stravolgimento delle strutture e nessun pranzo a sacco in classe in via Capitolo, dunque, con l’amministrazione di Antonio Capone che individua tale soluzione, in seguito all’arresto dei lavori di adeguamento da parte della soprintendenza, avvenuto il mese scorso.

Queste sono stabilite per il servizio di refezione scolastica per l’utenza della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado, stabilite con delibera di Giunta Comunale n. 53 del 21 marzo 2019:

Utenti scuola materna € 2,50

Utenti scuola elementare € 3,00

Utenti scuola media € 3,00

Il Comune di Maiori comunica che i blocchetti mensa (composti da n. 20 ticket) possono essere ritirati presso l’Ufficio Servizi Sociali dal lunedì al venerdì negli orari di apertura al pubblico, previo pagamento con bollettino postale (c/c postale n. 18972844 – Comune Maiori Servizio Tesoreria o con bonifico bancario – IBAN IT29H0103076230000000136566 Monte dei Paschi di Siena di Maiori). (Immagine di repertorio)