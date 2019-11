Maiori in lutto per la scomparsa, a soli 44 anni, di Alessandra Giunchiglia

Maiori piange la scomparsa, a soli 44 anni, di Alessandra Giunchiglia, avvenuta all’ospedale “Ruggi” di Salerno. A piangerne la morte il marito Gianpaolo Cretella, la figlia Martina, la mamma ed il papà. Alessandra era amata e conosciuta per la sua dolcezza e la grande passione: la musica. Il rito religioso sarà celebrato domani 29 novembre alle ore 16.00 nella Collegiata di Santa Maria a Mare. La redazione di Positanonews esprime le proprie condoglianze alla famiglia per il lutto che li ha colpiti e si stringe a loro in questo momento di estremo dolore. Ed ora Alessandra, finalmente libera dalle sofferenze terrene, insegna agli angeli a cantare.