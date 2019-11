Maiori. L’Istituto Alberghiero “P. Comite” si distingue in Campania per l’elevato indice di occupazione

Maiori. In base ai dati Eduscopio 2019 l’Istituto Alberghiero “P. Comite” risulta tra le migliori scuole in Campania relativamente all’indice di occupazione. Un bellissimo successo per l’istituto maiorese, fiore all’occhiello della città della costiera amalfitana. L’indice di occupazione si attesta al 59,85% con una percentuale di coerenza tra studi fatti e lavoro trovato del 60,94%. Un istituto che rappresenta un simbolo per la buona scuola e per la formazione dei giovani, preparandoli al mondo del lavoro in un periodo di grande crisi. E lo fa valorizzando le risorse del proprio territorio dando la possibilità ai ragazzi di non doversi un domani allontanare dalla propria terra per cercare un’occupazione.