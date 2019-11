Non solo Positano, Amalfi e Atrani sono state segnate dalle mareggiate di ieri sera. Nel comune di Maiori, la frazione di Erchie è stata funestata dalle enormi ondate e la violenza del vento, che hanno praticamente tutto ciò che hanno trovato nel loro raggio. Come è possibile vedere da queste incredibili immagini, barche, pedalò, strutture in legno e persino edifici, sono stati danneggiati.

Materiale di legno e in ferro di ogni tipo e dimensione è stato trascinato sulla spiaggia, fino all’alveo del fiume, mentre gli scafi delle imbarcazioni ammassate contro le pareti e le ringhiere, incredibili sono anche le immagini del ristorante Da Raffaele a Mare, invaso dall’acqua e dalle verande danneggiate, con parte della strutture in legno che guardano verso il mare che risultano divelte o lese.

“La mareggiata di solito si scatena di notte, non so perché – scrive il fotografo Gianluca Tesauro – , ma così è stato nelle due manifestazioni più incredibili da quando sono qui. E’ perciò difficile avere foto o video che ne immortalino a pieno la potenza, i danni il giorno dopo lasciano solo percepire ciò che è stato. E’ come se il mare scateni il mostro solo protetto dalle tenebre, in segreto, la sua potenza vivibile solo nell’attimo, sul posto. E purtroppo questa volta io l’ho perso.”

Quel mostro scatenato dal mare, ieri sera ha prodotto pesanti danni un po’ ovunque, a Maiori ha tentato di divorare il porto turistico, ma il giorno dopo si assiste ai segni di tale violenza della natura con tanta desolazione, sensazione che fa da contraltare alla vivacità e la bellezza di questi luoghi d’estate: è per questa bellezza che bisogna lottare quotidianamente e sicuramente il tutto ritornerà alla normalità.