Maiori. Grande successo per il giovane musicista Luigi Ferrara che approda alla Scala di Milano

Maiori. Il 20enne Luigi Ferrara, suonatore di corno, ha superato le audizioni presso l’Accademia milanese approdando alla Scala. Un bellissimo e meritato riconoscimento per Luigi, che da anni fa parte dell’Orchestra Giovanile Italiana della Scuola di musica di Fiesole. Ferrara è seguito da Saar Berger, professore dell’orchestra di Musica Moderna a Francoforte, che lo ha preparato per affrontare l’audizione all’Accademia di Milano, alla quale hanno partecipato altri venti giovani musicisti. Luigi Ferrara ha coltivato la sua passione per la musica da ragazzino ed ha avuto come primo maestro di corno francese l’amalfitano Alessandro Vuolo. Ha proseguito gli studi presso la scuola musicale di fiati di Minori seguito dal maestro Antonio Proto per poi iscriversi al Liceo Musicale “Alfano I” di Salerno. Nel 2018 si è laureato in corno francese al Conservatorio “Martucci” di Salerno. Ed ora per lui si apre una brillante carriera che gli auguriamo possa essere ricca di successi e gratificazioni.