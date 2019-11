Maiori, giovane abbandonato dorme davanti all’Asl. Si attende l’attivazione dei servizi sociali

Sta facendo discutere sui social, la vicenda riquardante un giovane di Maiori, che da diversi giorni sta dormendo davanti la sede dell’Asl di via Pedamentina. Il ragazzo necessita di assistenza, infatti ogni mattina si reca al Pronto Soccorso di Castiglione per il ricovero. Il giovane è inoltre in cura al Centro di Salute Mentale dell’Ospedale Costa d’Amalfi. Le sue condizioni di salute sono molto precarie, infatti è malato di diabete con piedi gonfi e presenze di piaghe: senza le cure necessarie la sua situazione potrebbe seriamente peggiorare. Le autorità locali e le forze dell’ordine sono state contattate, replicando che si attiveranno a breve i servizi sociali. Facciamo appello alla sensibilità di tutte le istituzioni, affinché questo ragazzo trovi un luogo dignitoso dove alloggiare, con l’assistenza necessaria.