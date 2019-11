Maiori. Entrano in vigore i nuovi orari della ZTL di Corso Reginna

Maiori, costiera amalfitana. La Polizia Locale avvisa la cittadinanza che da oggi 1 novembre 2019 entrano in vigore i nuovi orari per la ZTL (zona a traffico limitato) di Corso Reginna. Il nuovo dispositivo prevede il seguente orario: la mattina dalle 09.30 fino alle 14.30 e la sera dalle 17.00 alle 20.30. I nuovi orari resteranno in vigore fino al 31 marzo 2020.