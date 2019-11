Nella mattinata di ieri a Maiori, i volontari della Croce Rossa Italiana Costa Amalfitana, hanno effettuato un’esercitazione nell’ambito dell’Esercitazione Nazionale Emer Campania 2019, promosso dall’associazione. Donne e uomini volontari, sono stati messi alla prova in uno scenario dove è stato simulato un’operazione di soccorso, in seguito ad una calamità naturale, sfidando l’impervia località del Demanio sotto la pioggia e al freddo, nei pressi del fiume.

Un alto evento formativo, che è avvenuto proprio a poche ore di distanza dall’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile, con il maltempo che nella giornata di oggi ha portato disagi sul territorio regionale. La simulazione, molto realistica, è servita a testare il sistema di emergenza e verificare l’efficienza di uomini e mezzi in risposta alle emergenza: sono stati impiegati sulla scena le Unità Cinofile, i Soccorsi Speciali (SMTS), con il supporto dei soccorritori della Croce Rossa Italiana. Nell’esercitazione che si è tenuta il primo novembre, c’è stata invece la simulazione di un attacco terroristico.

Oltre mille volontari da tutta Italia, si sono infatti ritrovati in Campania per mettere in atto 34 scenari simulativi in oltre 10 località, compreso il comune di Maiori. In tutta la regione diversi sono stati gli scenari emergenziali per le esercitazioni: dal crollo di caseggiati a causa di una violenta scossa di terremoto, all’esplosione in una fabbrica di vernici, fino uno scenario di dissesto idrogeologico, una mongolfiera che precipita sulla folla e un disastro ferroviario, con l’attivazione di team da parte della Sala Operativa Regionale in coordinamento con la Sala Operativa Nazionale.

Oggi si concludono le giornate di addestramento e workshop in cui volontari sono stati impiegati e formati in repliche fedeli di emergenze, che potrebbero purtroppo, avvenire, concludendo un percorso di addestramento che tra maggio e giugno scorso ha coinvolto volontari e staff dell’Area Emergenze in 3 esercitazioni inter-regionali per il Sud, il Centro e in Nord Italia.