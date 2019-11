Maiori. Domenica 1 dicembre giornata all’insegna dell’ambiente, con cittadini e studenti che puliranno l’arenile della spiaggia dai rifiuti

Maiori. Domenica 1 dicembre sarà una giornata all’insegna dell’ambiente per la cittadina della costiera amalfitana. Cittadini e studenti uniranno le loro forze e puliranno l’arenile dai rifiuti, anche plastici, in gran parte depositatisi nei giorni scorsi a seguito delle violenti mareggiate. Un atto di amore non solo per la propria città ma per l’ecosistema che viene messo seriamente compromesso dalla enorme presenza di rifiuti di plastica nelle acque marine, rifiuti che costituiscono un enorme pericolo per tutti gli organismi marini. E’ per questo che, in considerazione della portata assunta dal fenomeno e delle strategie normative europee e nazionali adottate per tentare di arginare il problema, i Volontari del Nucleo di Protezione Civile con il supporto dell’Amministrazione Comunale (in sinergia con l’Amministratore della Mira Mare Service), hanno programmato per domenica 1 dicembre una giornata straordinaria di pulizia dell’arenile aperta alla partecipazione di scolaresche, cittadini e volontari. L’appuntamento presso la foce del torrente Reghinna è alle ore 8.30, dove sarà allestito il punto di distribuzione delle attrezzature di pulizia ai partecipanti, che ci auguriamo siano numerosi.