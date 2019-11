Maiori, controlli antidroga: Carabinieri fuori l’Istituto Alberghiero

Continua l’attività antidroga del neo comandante dei Carabinieri di Amalfi Umberto D’Angelantonio. Questa mattina, infatti, sono stati predisposti dei controlli proprio fuori l’Istituto Alberghiero di Maiori. Diversi militari della stazione di Maiori, coordinati dal comandante Giuseppe Loria e coadiuvati dai colleghi dell’Unità Cinofila di Sarno, hanno verificato se qualcuno dei giovani studenti fosse in possesso di sostanze stupefacenti. La maggior parte di essi, ricordiamo, è minorenne.

Tali controlli proseguiranno durante l’anno scolastico presso diversi istituti della Costiera Amalfitana, questo per cercare di contrastare in ogni modo il fenomeno che è in espansione tra i più giovani.

La cannabis, ricordiamo, rimane la sostanza illegale più utilizzata nella vita dagli studenti tra i 15 e i 19 anni, seguita, nell’ordine, dalle nuove sostanze psicoattive (NPS), spice, cocaina, stimolanti, allucinogeni ed eroina. È quanto emerge dalla Relazione annuale al Parlamento 2018 sullo stato delle tossicodipendenze in Italia, curata dal Dipartimento per le politiche antidroga.