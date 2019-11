Maiori. Avviso del Comune “Può mancare l’acqua o potrebbe essere meno limpida”

Maiori, Costiera amalfitana. Un avviso del comune ” A causa delle condizioni meteorologiche delle ultime ore, è sorta una problematica ai pozzi che forniscono acqua alla Città di Maiori. Potrebbero verificarsi carenze nelle prossime ore su alcune zone e in altre l’acqua potrebbe risultare meno limpida.

I tecnici sono a lavoro per risolvere i guasti e ripristinare il corretto flusso della rete idrica. Seguiranno aggiornamenti in merito.

Si ringrazia per la collaborazione.” In sintesi l’acqua potrebbe mancare o essere sporca , ma ancora non abbiamo ricevuto un comunicato da parte dell’ Ausino Salerno che si occupa delle acque in Costa d’ Amalfi e Cava de’ Tirreni.