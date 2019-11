Maiori. Auguri alla neo dottoressa Adele Del Pizzo. Tesi di laurea sul limone della Costa d’ Amalfi . Il tema della tesi discussa alla IULM di Milano , dove ha conseguito la laurea in Marketing, Consumi e Comunicazione , è davvero attuale in Costiera amalfitana, ma vale lo stesso per la Penisola sorrentina e Capri, con limone di Sorrento. La Del Pizzo ha sviluppato una tematica quanto mai importante per le Costiere e per la Campania, e non solo. Brava, Bella e Intelligente, complimenti da Positanonews