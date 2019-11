Maiori, ancora caos in Via Capitolo: chiusa la palestra della scuola per crollo intonaco

A Maiori ancora problemi per le scuole. Dopo la vicenda ricca di polemiche riguardo la caduta di calcinacci ad ottobre nel vecchio istituto a Via De Jusola, ora si verificano ancora disagi. Oggi, infatti, è stato bloccato l’accesso alla palestra del plesso in Via Capitolo, oltre alla chiusura del corridoio antecedente. Tutto ciò in concomitanza al crollo di calcinacci all’ingresso, che hanno visto un notevole ritardo nella realizzazione del progetto mensa.

Ecco la circolare pubblicata ieri dalla Dirigente Scolastica Paola Rosapepe:

“A seguito della Riunione Periodica per la sicurezza il responsabile della sicurezza, ing. Gioita Caiazzo, rileva il degrado dell’intonaco del corridoio che conduce alla palestra. E’ stata chiesta con urgenza al Comune di Maiori la spicconatura del solaio in questione e, nelle more dell’intervento, il Dirigente Scolastico dispone il divieto di passaggio della popolazione scolastica nel corridoio ed il divieto di utilizzo della palestra”.

Ancora polemiche, dunque, per le scuole a Maiori, a maggior ragione dopo i recenti interventi di messa in sicurezza e sopralluoghi.