Questa mattina sono stati svelati i bozzetti dei carri allegorici, che saranno realizzati per la 47esima edizione del Gran Carnevale di Maiori. Si prevede infatti una grande manifestazione, patrocinata da Comune e Regione Campania attraverso fondi Poc 2014-2020, in programma per otto giorni dal 22 febbraio all’1 marzo 2020, con tre sfilate allegoriche programmate il 23, 25 febbraio e il 1 marzo. A Maiori si celebreranno tutte le discipline artistiche: dalla pittura alla scultura, alla musica, passando per il cinema nel centenario della nascita del grande regista Federico Fellini.

Saranno cinque i carri allegorici che animeranno il Lungomare del paese costiero: Nuovi Pazzi, gruppo che ha trionfato nell’ultima edizione del Gran Carnevale, presenta il carro “Penso Positivo”, mentre il tema de Gli Invisibili/Alcastar è “Il mondo nelle nostre mani”, a seguire poi ci sono gli Amici di Sempre con “Peace & Love” e i Monelli con “In un mare di guai”. Il quinto carro è invece fuori concorso: realizzato dal gruppo “Stella del Mare” è stato presentato con il tema “Ciao Darwin”.

Continua ininterrottamente le proprie attività, la macchina organizzativa del grande evento, riconosciuto lo scorso anno patrimonio immateriale dal Ministero dei Beni Culturali, è già al lavoro per mettere a punto la nuova edizione il cui tema 2020 ruoterà intorno all’Arte. Un rapporto, quello con le arti che Maiori vanta di avere nel proprio dna. Basti pensare ai pittori cosiddetti “Costaioli” o alla grande filmografia del dopoguerra che trasformò la cittadina della Costiera Amalfitana, dalla metà degli anni Quaranta, in set cinematografico grazie al grande Roberto Rossellini, padre del Neorealismo e della genialità stracciona del suo cinema rivoluzionario.

E in uno dei suoi film, girato tra Maiori e Furore (l’Amore), compare anche un giovanissimo Federico Fellini, per l’atro autore di quella favola, nei panni di un vagabondo accanto ad Anna Magnani.Dunque, un filo conduttore, quello della prossima edizione, che si presenta ancora una volta intrigante e suggestivo per l’enorme patrimonio culturale e storico che Maiori e la Costiera Amalfitana possono vantare e che sta solleticando la fantasia dai maestri della cartapesta i quali, già da novembre, saranno all’opera per dar vita ai carri allegorici.

Le loro opere quest’anno saranno realizzate all’interno di nuovi capannoni. Riconosciuto dal Mibac tra i promotori della cultura e del patrimonio immateriale, il Carnevale di Maiori conferma anche per la prossima edizione l’importante gemellaggio con Putignano mentre l’intero evento sarà seguito anche nel 2020 dalla troupe di Carnevali d’Italia, il contest a cui sono iscritti di diritto i principali eventi del martedì grasso organizzati in tutta la Penisola.