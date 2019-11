Lutto per l’ex calciatore della Casertana Michel Cruciani che perde la figlia di appena 5 anni. La lettera dei suoi tifosi commuove il web

Lutto per Michel Cruciani, il 33enne calciatore della Lucchese che ha militato anche nella Casertana e nel Benevento, per la perdita della la figlia Victoria di appena cinque anni. La piccola era nata prematura ed è stata sottoposta a continue cure negli Stati Unitio dove aveva subito anche due interventi chirurgici. Durante questi cinque anni sia il mondo del calcio che quello del wrestiling avevano più volte organizzato delle iniziative e lanciato degli appelli per raccogliere fondi al fine di permettere alla piccola Victoria di poter effettuare i tanti viaggi e le costose cure. E tra i tanti sportivi che si sono mossi in questa direzione anche l’ex calciatore della Roma Francesco Totti. Ma alla fine tutte le cure non sono bastate e la Victoria non ce l’ha fatta. I tifosi della Casertana, che avevano sostenuto anche con iniziative il loro campione, hanno voluto essergli vicino in questo momento così difficile con una lettera molto commovente e che riportiamo: “Ciao Michel… a te che in campo hai dato sempre il massimo con i nostri colori, a te che il calcio non è solo un gioco oppure un lavoro ma un sentimento forte che attraverso le sfide che hai dovuto affrontare è stato la tua scuola di vita. Persona umile, attaccato ai colori e non ai ricavi, con la tua umiltà e impeccabile professionalità, hai saputo regalarci grandi gioie diventando uno di noi, dalla vita però non sappiamo mai cosa ci aspetta… Tu con il tuo grande cuore hai affrontato la più grande sfida con tutta la forza che avevi diventando un gladiatore e lottando fino alla fine. Non ci sono parole per colmare il vuoto che abbiamo dentro, le stelle più belle sono in cielo, ed ora anche lei è tornata ad essere una bellissima stella e non possiamo fare altro che ammirare lo spettacolo dal basso. Il cuore dei Casertani è con voi… Ciao Victoria”. La società Casertana F.C. ha voluto esprimere la propria vicina al suo ex calciatore con un post su Facebbok: “Cinque anni fa il popolo Casertano si era stretto attorno alla famiglia Cruciani. Avevamo fatto sentire il nostro affetto con la speranza che la piccola Victoria potesse vincere la sua battaglia. Oggi un grande dolore colpisce il nostro ex centrocampista Michel e tutti noi. Ciao Victoria!”. E Michel Cruciani è rimasto profondamente colpito dalle dimostrazioni di affetto: “Grazie di cuore del pensiero! Siete e sarete sempre parte del mio cuore! grazie ancora!”.