L’UTILITA’ DELL’INUTILE. CONFERENZA DI NUCCIO ORDINE

Filosofo, accademico e professore Nuccio Ordine venerdi 1 novembre 2019 alle ore 17.30 terra conferenza presso l’albergo boutique Bellevue Syrene di Sorrento sull’utilità dell’inutile. A presentarcelo in video, in anteprima per Positanonews, alla nostra inviata Sara Ciocio, è Aniello Clemente membro del direttivo dell’Istituto di Cultura Torquato Tasso.

Nuccio Diamante Ordine (Diamante, 18 luglio 1958) è un letterato e accademico italiano, professore ordinario di letteratura italiana presso l’Università della Calabria, noto in ambito internazionale per i suoi vivaci interessi per la filosofia italiana e gli studi su Giordano Bruno e sul Rinascimento.

Fellow all’Harvard University Center for Italian Renaissance Studies, ha insegnato in numerose università prestigiose quali Università di Yale, New York University, Ecole Normale Supérieure Paris, Paris IV: Paris-Sorbonne, Paris III Sorbonne Nouvelle, CESR of Tours, Institut Universitaire de France, Paris VIII: Vincennes, Institut des Études Avancées de Paris, Warburg Institute e all’Università Cattolica di Eichstätt-Ingolstadt.

Collabora, inoltre, alle pagine culturali del Corriere della Sera. I suoi libri sono stati tradotti in numerose lingue tra cui cinese, giapponese e russo.

In Francia dirige due collane letterarie per l’Editore «Belles Lettres»: le Opere complete di Giordano Bruno e la «Bibliotheque Italienne». Dal 2012 dirige per l’Editore Bompiani la collana Classici della letteratura europea.