Da lunedì 4 novembre entra in vigore l’orario invernale della Sita, ecco tutti i collegamenti tra costiera amalfitana e penisola sorrentina

Da lunedì 4 novembre entra in vigore l’orario invernale della Sita, che, come da consuetudine, vede ridursi le corse soprattutto per quanto riguarda i collegamenti tra costiera amalfitana e penisola sorrentina. L’ultima corsa prevista da Sorrento verso Amalfi è, infatti, alle 19.00 con buona pace di tutti coloro che vorrebbero trascorrere qualche ora di shopping o svago in penisola sorrentina. Di seguito vi alleghiamo i prospetti di tutti i nuovi orari: COSTIERA-SITA-2019-20 SITA-PENISOLA-SORRENTINA-inverno-2019-20 AMALFI-AGEROLA-SITA-INVERNO-2019-20 MAIORI-TRAMONTI-NOCERA-SALERNO-SITA-INVERNO-2019-20