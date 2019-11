L\'Ospedale delle Bambole di Napoli, un\'esperienza speciale per tutti i bambini

Napoli – Sabato 16 novembre 2019 a partire dalle ore 16:00, l’Ospedale delle Bambole sarà lieto di ospitare un evento unico e straordinario. I piccoli ospiti che lo visiteranno infatti potranno toccare con mano i materiali e occuparsi delle bambole all’interno del laboratorio, avendo poi la possibilità di creare, facendo tesoro di quanto appreso, una bambola o un orsetto secondo i propri gusti e fantasia. I più belli fra gli orsetti saranno premiati, prima però, accompagnati dagli adulti, visiteranno il celebre museo che fondò lo scenografo di corte Luigi Grassi nel 1895 che, fra i siti storici della città di Napoli, resta uno dei più particolari e affascinanti non solo per i bambini. L’appuntamento dunque è nei pressi di Palazzo Marigliano nella centralissima di Spaccanapoli. L’evento ha un numero di posti limitati per questo si richiede prenotazione.

Per tutte le info vi consiglio di visitare la pagina facebook “Ospedale delle Bambole di Napoli”

o telefonare al 081/18639797.

a cura di Luigi De Rosa

(le foto a corredo dell’articolo sono tratte dal web)