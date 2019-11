Figlio di Minorese nel Mondo che porta orgoglio alla Costa d’ Amalfi

Lo sviluppo Economico della Corea del Sud nella seconda meta’ del novecento” tesi di laurea di Stefano Di Lieto , originario di Minori .

Arriva a Positanonews una notizia degnissima di nota per tutta la Costiera amalfitana e per Minori facciamo davvero i complimenti a Stefano Di Lieto e a tutta la famiglia.

Il periodo di studio ,svolto presso l’universita’ di Seoul , con diversi esami in inglese ,ha ispirato Stefano Di Lieto ,studente originario di Minori , alla sua tesi e ha conseguito la laurea in Economia e gestione aziendale all’Universita’ Cattolica di Milano

Stefano (22 anni) ,si è gia’ iscritto alla magistrale per completare il corso universitario , e ha in programma di ritornare ad effettuare un periodo di studi all’estero.

Figlio di Agnello di Lieto , Minorese trasferitosi a Milano nel 1990 e poi a Legnano(MI) con sua moglie Rosa , siciliana di Furnari (ME) un piccolo paese vicino Patti , (gemellato con comune di Minori) .

A Stefano e alla sua famiglia , i migliori auguri per il risultato raggiunto e per un futuro ricco di tante meritate soddisfazioni .