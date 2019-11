Lettere. Processo a due avvocati del Comune per abuso d’ufficio

Lettere, Monti Lattari . ( Napoli ) .Un incarico illegittimo per riscuotere i tributi del Comune e un conto salatissimo presentato all’Ente. Una serie di illeciti per i quali sono finiti a processo Massimo Coppola, noto avvocato stabiese, di Castellammare di STabia, e Natale Nastro, responsabile dell’Ufficio Legale del Comune di Lettere. I due sono accusati in concorso di abuso d’ufficio e peculato, per fatti che vanno dal 2001 al 2012, periodo in cui era sindaco Antonio Pentangelo. Le indagini della guardia di finanza, coordinate dalla Procura di Torre Annunziata, hanno fatto emergere un probabile accordo tra Coppola e Nastro. Coppola avrebbe ottenuto l’incarico con affidamento diretto senza passare per una gara. A firmare la sua nomina sarebbe stato Nastro, con rinnovi automatici ogni anno. L’incarico prevedeva che Coppola riscuotesse Ici e Tarsu dai cittadini letteresi morosi, per poi ottenere un compenso dal Comune. Invece, è l’accusa formulata dalla pm Rosa Annunziata, Coppola avrebbe trattenuto per sé i tributi recuperati, in virtù di una compensazione con l’Ente. Tutto, presentando al Comune un conto da un milione e 300mila euro. Nel suo studio, poi, aveva assunto come praticante avvocato il figlio di Nastro. Irregolarità riscontrate anche dal sindaco Nino Giordano, che ha presentato uno degli esposti alla Procura. Ieri al tribunale di Torre Annunziata (presidente di collegio Francesco Todisco) si è celebrata la prima udienza. Il Comune, assistito dall’avvocato Marziano Vicedomini, è parte civile. Coppola e Nastro respingono le accuse; sono difesi dagli avvocati Pane e Di Nola.

d.s.Il Mattino