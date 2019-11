LETTERE DA PIANO DI SORRENTO

MANCANO I LIBRI ALLA SCUOLA ELEMENTARE?

La sanità e la scuola dovrebbero costituire le attenzioni prioritarie dello Stato; purtroppo, sia l’una che l’altra, vivono la decadenza di quest’epoca che mira a tutt’altro, negligendo settori nevralgici della società quali la cultura e la formazione degli alunni. Oggi 07 novembre 2019 molte mamme lamentano che alla scuola elementare di Piano di Sorrento i loro figli non abbiano ricevuto, in tutto o in parte, i libri scolastici. Le motivazioni di questo colpevole ritardo non ci interessano. È mai possibile una cosa del genere ad anno scolastico ormai inoltrato? Eppure la cittadina di Piano di Sorrento ospita un premio letterario, all’insegna della cultura, invitando personaggi di fama nazionale del mondo dello spettacolo. Che figura ci facciamo se la notizia si dovesse diffondere a macchia d’olio, scolorendo così l’immagine di questa ridente cittadina della costiera? Noi per verità e dovere di cronaca dobbiamo dirlo e pure ad alta voce.

È un’amara constatazione che la scuola nel nostro Paese sia affetta da diversi mali, la mancata messa in sicurezza e fatiscenza dell’edilizia scolastica, lunghi periodi di assenza dalle lezioni (vacanze estive troppo lunghe, occupazione degli edifici per le votazioni, feste comandate e non) ed ora, ciliegina sulla torta, mancano pure i libri.

Vorrà dire, allora, che nella letterina a Babbo Natale, quest’anno, i bambini richiederanno anche i libri scolastici.

Avv. Augusto Maresca